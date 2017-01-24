Сегодня утром известная телеведущая Екатерина Андреева рассказала о своем главном секрете красоты. «Не верьте тем, кто пишет в журналах, что я сплю в холодной комнате. Все гораздо хуже», — сообщила она.

«Утро можно встречать по-разному. Мне нужен кислород в загазованном городе в космической барокамере. И холод, но не -34, а -184, играем по-крупному, не мелочимся. Замерзать, так замерзать. Где там дедуля из "Морозко"?», — комментирует телеведущая свою видеозапись.

Видео опубликовано Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)Янв 23 2017 в 10:12 PST

«Это ооооочень полезно и результат ВАУ! Я не говорю вам — делайте, как я говорю. Я говорю — делайте, как ДЕЛАЮ я. А это большая разница (не принимайте за назидание – просто многие спрашивают как сохранить молодость, красоту, здооовье — я отвечаю — это мой опыт и метод). А это боооольшая разница. Но посоветуйтесь с врачом. Барокамера последует...», — пишет Екатерина.

В криокамере — от -177 до -184 градусов: она буквально замораживает красоту.

Видео опубликовано Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)Ноя 29 2016 в 11:11 PST

Видео опубликовано Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)Дек 15 2016 в 12:17 PST

Известно, что тот же способ поддержания красоты практикует Линдси Лохан, но она склонна превращать процедуру в веселую тусовку с друзьями. Поддерживает она эффект с помощью ледяных ванн.

Фото: starface.ru, instagram.com