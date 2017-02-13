Многие женщины считают Елену Летучую примером для подражания. Она идеальна, пишут они, сравнивая ее с куклой Барби. Старые фотографии звезды говорят о том, что она не почти изменилась за последние 17 лет. Сегодня телеведущая призналась, что ее красота — не только генетика, уход и макияж. Оказывается, Лена прибегала к услугам пластического хирурга.

«Я не хочу выглядеть искусственно, хочу утром просыпаться как "Утреняя роза". Уверена, и Вы, ведь правда? А тем более сегодня, когда все наигрались с силиконовой "красотой"», — написала она в блоге.

Хирурга Елены зовут Андрей, он, по словам клиентки, придумал направление гармонизирующей пластической хирургии — «соединил художественные каноны привлекательности с хирургической точностью исполнения».

Фото опубликовано Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas)Фев 13 2017 в 11:13 PST

«Парню можно доверять)))) Проверила лично», — призналась Летучая.

«Что же он Вам сделал? Сходу и не скажешь, вроде, все естественно? Поделитесь», «Волшебные филлеры или что? Поделитесь», «Работа тонкая, Ваша красота стала более отточенной, прямо сияете:это неуловимо, а поэтому безупречно! Только таким и д.б. пл. хирург, как Пигмалион, браво мастеру», — пишут ошеломленные фанаты.

А вы заметите следы хирургических вмешательств на фотографиях звезды в нашей подборке?

Фото: instagram.com