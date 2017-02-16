Елена Темникова сейчас отдыхает с супругом на Мальдивах и дразнит всех летними снимками в Instagram. Под одной из фотографий певица решила ответить всем сомневающимся в том, что ее красота естественна. Лена заявила, что боится уколов и врачей, а чудеса с лицом можно творить с помощью декоративной косметики:

"Чего я там накачала? Девочки, я не трогала себя. Ни губы. Ни нос. Вы бы хоть посмотрели на него. Кривой курносый. Это где хирурги так делают. Ни овал лица, как некоторые пишут. Я даже не знаю, как это делают. Качать губы, например, это вчерашний день. Купите карандаши. Посмотрите видеоуроки, хотите я вам сниму свои рекомендации, и рисуйте любую форму. Пухлые. Тонкие. Любые. Главное, что это безопасно для здоровья. И не смешно в профиль. И каждый день новая форма, при желании. Я боюсь боли и уколов, и никогда ничего с собой не делала. Сегодня такая крутая косметика. Просто попробуйте".

Фото: Instagram