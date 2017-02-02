У многих из нас есть «то самое платье» или «те самые джинсы», в которые мы мечтаем снова поместиться. У Елены Ваенги есть «те самые фотографии», одну из которых она показала сегодня. «60 кг........ ненавижу сейчас себя.......(((( спорт и правильное питание- правда "турбо слимы" "г**но дримы" и прочая питейно жевательная чушь развод "глупых баб". попытаюсь в последний раз...... ((((..... хотя конечно я понимаю 20 не 40...... но надежда есть, да и примеров куча», — написала она.

Фото опубликовано ElenaVaenga (@vaengaofficial)Фев 2 2017 в 2:42 PST

Чтобы избежать уговоров не худеть, в комментариях певица написала свой нынешний вес: «сразу пишу сестрам....... 80... и можно не спорить».

«Боже, какая красивая) вам бы 70 идеально», «Очень красивая, и тогда и сейчас, и худая, не забивайте голову», «Красивая, молоденькая девочка.... Ну 60 наверное уже и не надо, просто держа себя в тонусе, следить чтобы не зашкаливало», — все же пытаются утешить ее поклонницы.

Часть подписчиц решили поддержать любимицу и составить ей компанию: «Согласна, Елена, на все сто!!!! Тоже в те же 40 попытаюсь стать стройнее!!! Удачи нам!», «Главное цель и мотивация, и все получится! Давайте стараться вместе», — пишут они. Суди по всему, компанию им составляет и Анита Цой, которая сильно поправилась после новогодних каникул.

Отметим, что в мае 2015-го Елена уже поднимала этот вопрос, но тяга к удовольствиям не позволила ей быстро сбросить вес. Певица добилась лишь небольшого результата. Удастся ли ей это мероприятие в этом году — покажет время.

А вы уже готовитесь к весенне-летнему сезону?

Фото: instagram.com