Совсем недавно Елена Ваенга жаловалась на свой лишний вес. Она мечтала сбросить несколько килограммов и, похоже, ей это удалось. Поездка на Кубу благотворно сказалась на внешности певицы.

Сегодня в своем блоге Ваенга опубликовала фото, которое вызвало бурю восторгов у ее поклонников. «Устроюсь ка я на работу к кубинцам.... думаю возьмут.... шляпу хоть носить после выступлений..... уличная сборщица песо..... помоему феерично», — пошутила она.

Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial)Фев 14 2017 в 4:12 PST

«Кубиночка!!!)))», «Шикарная!!!», «Такую КРАСОТУ не отдадим никому!))», — восхитились подписчики.

Елене удивительно идет кубинская жизнь. Она восхищается местными дамами с формами, яркой архитектурой, местными ритмами.

Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial)Фев 14 2017 в 11:39 PST

Время от времени Ваенга соблюдает особую диету. «Ром и помидоры. ужин русского туриста», — шутит она.

Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial)Фев 11 2017 в 5:29 PST

Фото: instagram.com