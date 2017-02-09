Все мы привыкли видеть Эвелину Бледанс с темными волосами — вкупе с отличным чувством юмора и «дьявольщинкой» в глазах, они стали ее визитной карточкой. Поэтому поклонники были удивлены увидеть в ее блоге подкрашивающую губы озорную девицу и с трудом узнали в ней актрису. Образ дополнила смешная шапочка и свитер с аппликацией, какие чаще носят подростки.

«Ну что — блондинка?! А почему нет?! Все течет, все меняется... если раньше я только ухаживала за волосами, то сегодня я похоже решилась на координальные меры — сменила цвет и нарастила волосы», — прокомментировала она изменения.

Фото опубликовано Evelina Bledans (@bledans)Фев 9 2017 в 4:54 PST

«В любом образе красотка, но в смену цвета не верю», «После хны? Сразу блонд?», «Эви, ну ладно- цвет и тп. Но уж наращивать-это явно не про Эвелину!! Свои волосы обалденные, на зависть всем», — не могут поверить в изменения фанаты.

Останется ли актриса в этом цвете, либо она просто примерила новый образ — ответ на этот вопрос мы узнаем совсем скоро, ведь она весьма откровенна с поклонниками в вопросах красоты и здоровья. Эвелина делится эффективными рецептами детокса, показывает, как ухаживает за своей кожей. Вчера, например, артистка решила позабавиться с необычной маской:

Видео опубликовано Evelina Bledans (@bledans)Фев 8 2017 в 4:09 PST

Фото: instagram.com