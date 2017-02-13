Уже примерно месяц фанаты 47-летней Эвелины Бледанс гадают: не увеличила ли актриса грудь. Дело в том, что сама Эвелина долго высказывалась категорически против подобной операции. «Я против силикона и ношу, то что имею. А двое крепких парней на грудном вскармливании для меня намного важнее», — говорила она.

Но в последнее время ее более идеальные формы говорили сами за себя. Женщина не смогла долго скрывать и призналась: да, она обратилась к хирургу. «Я сделала пластику груди», — констатировала звезда.

«Я себе представила белые майки, в которых буду ходить. И наконец сбылась мечта режиссеров, которые всю жизнь просили, чтобы была мокрая майка на мне. Я им раньше отвечала: "Смысл в этой майке, если у меня лифчик с подушками?" Теперь буду в мокрой майке рассекать. Соблазню всех мужчин», — цитирует актрису сайт «КП».

Видео опубликовано Evelina Bledans (@bledans)Янв 23 2017 в 7:18 PST

После операции Эвелина стала замечать, что большинство ее коллег уже давно сделали операцию. «Грудь сделана фактически у всех. Я раньше думала, что у них от природы такой красивый бюст. А оказалось, что все мои подружки сделали грудь. Я последняя из могикан», — наисно удивляется женщина.

Эвелина также отметила, что планирует принять участие в съемке для мужского журнала, причем позировать звезда будет топлес. У нее также есть планы сняться обнаженной после 50-ти.

Напомним, что Эвелина уже полностью обнажалась для проекта Екатерины Рождественской (на этой фотографии актриса выглядела как девочка), но грудь она предпочла не демонстрировать.

Фото: instagram.com