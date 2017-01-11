45-летняя журналистка и телеведущая Эвелина Хромченко поразила поклонников своей молодостью и красотой, опубликовав в своем Instagram фото, сделанное для журнала Allure. На снимке знаменитая гуру моды позирует без очков, с непривычно длинными светлыми волосами и в молодежной куртке-косухе.

«А без очков, дорогие мои, я вас, конечно, люблю, но не вижу», — подписала снимок Хромченко, добавив ироничные хэштеги #ЭтоЧтоВы #ВасНеУзнать #ВолосыПриставила #БезОчковВамЛучше #ВОчкахТожеХорошо #НаденьтеЛинзы #СделайтеОперацию #ВОчкахЛучше #ОчкиЭвелиныХромченко.



Фолловеры оставляют под публикацией множество восторженных комментариев, многие из них признаются, что не сразу узнали Эвелину.

«Какая красавица! Сразу минус 10 лет!», «Ой я даже вас не узнала. прекрасная женщина», «Боже, какая вы молоденькая красотка!!!!!! Я бы даже сказала - юная и свежая! Может быть стоит попробовать не такие хищные очки?», «И я не узнала. Вам очень идёт, но все же аксессуар, на мой взгляд ,больше выделяет индивидуальность», «Без очков не узнала!», «Вы обворожительны во всех образах, поэтому излучающая красоту женщина на фото меня не удивила. А хэштеги еще раз доказали наличие острого ума и тонкого чувства юмора», — комментируют новый образ знаменитости подписчики.

На днях Эвелина рассказала о диете, которая помогает ей поддерживать прекрасную форму. Телеведущая призналась, что с детства не выносит продукты, содержащие большое количество жира, а также рассказала о своих полезных для здоровья завтраках.

Фото: instagram.com, eastnews.ru

