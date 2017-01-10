30-летняя певица Наталья Чистякова-Ионова — мама двух дочек и жена успешного бизнесмена — много времени уделяет тому, чтобы сохранять прекрасную фигуру. Она часами пропадает в спортзале, проповедует здоровый образ жизни. И, конечно, гордится результатами. Сегодня она опубликовала очередной, слишком откровенный по мнению ее подпичиков, снимок. На нем певица запечатлена в белом купальнике, подчеркивающем ее соблазнительные формы.

Фото опубликовано Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)Янв 10 2017 в 12:13 PST

Сейчас Наташа находится на вьетнамском острове Фукуок, что в Сиамском заливе. Компанию ей составляют Александр и Анжелика Ревва, Мариус Вайсберг, Павел Деревянко. Друзья развлекают себя танцами, поездками на лодках, дегустацией местных блюд. А девушки — дефилируют в купальниках.

«Наташа, ну Вы же мать и жена солидного человека. Что ж все фотки такого содержания выкладываете? У Вас проблемы в интимной жизни и Вы так компенсируете это такими постами? Ну все-таки что-то должно оставаться за кадром», «Мать двоих девочек», — пишут возмущенные пользователи соцсети. «Какое нам дело, что у кого в этом плане. Если вас что-то останавливает, то выне будете этого делать. И хорошо! Значит не ваше это. А Наташа делает это с легкостью, непринужденно! Не мешайте! Нельзя же всем диктовать свои правила», «Секси Мама Наташа!!!», — заступаются фанаты певицы.

«Идеальный пример женской красоты!», «Такая худенькая», — умиляются они. «Аккуратно ножничками посредине чик и блаженство», — мечтают представители противоположного пола, подписанные на аккаунт артистки. Они, в отличие от возмущенных поведением красотки пользователей, поощряют откровенные снимки и видеозаписи в нем.

Видео опубликовано Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)Дек 29 2016 в 7:36 PST

Фото: instagram.com