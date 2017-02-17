Певица Наталья Ионова ведет свой персональный бьюти-влог, знает о косметике все и красит подруг не хуже, чем профессиональные визажисты. Даже ее маленькая дочь уже знает, что такое макияж. Однако муж привык видеть избранницу в совершенно другом образе. «Я прихожу домой и всегда стараюсь быстрее смыть косметику, снять туфли, надеть мягкую пижаму и расплести прическу!!! Ну, думаю, многие девочки меня тут поймут», — призналась она.

«Мой муж всегда жалуется на то, что моим друзьям, поклонникам и даже подписчикам достается больше красоты, чем ему!! Так вот, хочу ему сказать спасибо за то, что он все равно меня любит, за то, что я с ним отдыхаю и душой, и телом. Для него мне не нужно казаться и прятаться за косметикой!! Это большое счастье быть рядом с мужчиной, который любит тебя естественной и с утра», — написала звезда.

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)Фев 17 2017 в 4:55 PST

Ранее она говорила, что супруг ругает ее за то, что она публикует уж слишком откровенные снимки, на которых она не прячет грудь, подчеркивает соблазнительные изгибы тела соблазнительными нарядами. Однако ничего с этим поделать не может: его жена — звезда, и это — часть ее имиджа.

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)Дек 29 2016 в 7:36 PST

Фото: instagram.com