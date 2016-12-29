Одним из главных страхов звезд является возраст. Точнее — его признаки, с которыми они пытаются бороться, иногда меняясь до неузнаваемости, теряя индивидуальность и все равно в конечном итоге проигрывая эту битву. 44-летняя актриса Гвинет Пэлтроу — не из их числа. Она рассказала сайту журнала People, почему не боится, а наоборот любит все отметки времени.

«Конечно, у меня есть морщинки и седые волоски. Но я просто обожаю их. Это — то, кем я являюсь. Я благодарна Богу, что они могут рассказать историю моей жизни», — пояснила она и призналась, что сейчас чувствует себя красивее, чем когда бы то ни было.

«Мне кажется, я чертовски сексуальна сейчас… и я не хотела бы стирать годы со своего лица и пытаться путешествовать во времени», — призналась она.

Когда будущей обладательнице «Оскара» было 20, в ее голове была полнейшая путаница. Настоящая уверенность в себе пришла только с возрастом. «Я действительно верю, что когда женщине исполняется 40, у нее происходит полнон "обновление системы". Я никогда не была более счастливой», — говорит Гвинет.

В последнее время мама 4-х детей решила сосредоточить свое внимание на семье и лайфстайл-блоге Goop. На днях вышла ее книга Goop Clean Beauty. Она также снимается в фильмах, которые находят отклик в ее душе. В 2017 году в США выйдет лента 33 Días, рассказывающая о Пабло Пикассо и его отношениях с Дорой Маар.

Фото: globallookpress.com