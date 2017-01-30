У каждой из нас свои отношения с весом. 34-летняя певица Ирина Забияка привыкла быть худой. И когда во время родов солистка популярной группы «Чи-Ли» поправилась на 22 килограмма, она начала сомневаться, что ей удастся вернуться в прежнюю весовую категорию.

«Организм запоминает любые стрессы, которым мы его подвергаем (голодание, отказ от пищи ради похудения), и в момент беременности он вырабатывает защиту. Голод вызывал у меня жуткую тошноту. Мне приходилось постоянно есть, чтобы нормально себя чувствовать», — призналась она в откровенном интервью для сайта Letidor.

К моменту появления на свет Матвея (сейчас мальчику уже 4 года) при росте 175 см. его мама весила 79 килограммов. Впрочем, новые аппетитные формы пришлись по вкусу супругу певицы, хотя сама Ирина была не в восторе. «Я смирилась с требованиями своего организма. Я ничего не решала», — развела руками звезда.

Похудеть ей «помог» несчастный случай: во время родов не подействовала эпидуральная анестезия. «Сначала наркоз на меня не действовал, потом подействовал на ступни ног ощущением "ведра кипятка". В итоге врачи сделали мне общий наркоз. Ступни ног были бордовые, опухшие и гиперчувствительны. Я ощущала себя русалочкой, которой вместе с ногами обещали страшную боль от каждого шага… Из-за ног в больнице я провалялась 2 недели и выписалась по собственному желанию», — поделилась Ирина.

Стресс вызвал изменения во всем: за 3 недели после родов Забияка похудела 17 килограммов, ей не хотелось есть даже любимые блюда. Молодая мама продолжала прислушиваться к своему организму. «Мне абсолютно не хотелось есть ничего из постоянного и любимого в моем рационе. А вот непривычное в нем присутствовало. Например, кефир по 2 литра в день, вареная курица и сырники. Кроме того, в моем меню прописались йогурты без вкусовых добавок и овощи», — рассказала она.

Через 3 месяца после родов в жизни артистки появился порт — бег, силовые тренировки, упражнения на пресс. «Сейчас я вешу 59 кг и возвращаться к добеременным 57 кг мое тело самостоятельно не собирается», — честно призналась она.

Видео опубликовано Ирина Забияка (@irinazabiyaka)Июн 29 2016 в 6:59 PDT

Но она решила не насиловать себя. Судя по социальным сетям Забияки, она не прочь побаловать себя домашней выпечкой и время от времени садится на диету, чтобы подготовиться к пляжному сезону, например.

Фото: instagram.com