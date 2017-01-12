Анна Шульгина решила приободрить своим примером тех, кто хочет избавиться от лишнего веса. Девушка опубликовала в своем микроблоге фото, на котором ее невозможно узнать.

«Гадкие утята! Все в ваших руках! Нашла архивы у своей крестной. Вот это у меня #Style в 12 лет. Кстати, примерно с этого возраста, как вы видите, я начала безобразно полнеть. Картина маслом у Эйфелевой башни», — обратилась к подписчикам Анна.



Большинство подписчиков признались, что никогда не узнали бы Анну на этом снимке без подписи и бросились выпытывать у девушки, каким образом ей удалось превратиться в «прекрасного лебедя».



История преображения дочери певицы Валерии из полной девушки в очень худую уже известна. «В своё время я избавилась более чем от 20кг. Как? Начала слушать себя и свой организм», — ранее писала Анна Шульгина в Instagram, сообщает сайт Letidor.ru. В основе всего стало правильное питание, физические упражнения и много упорства, что, впрочем, не является открытием.

Фото: instagram.com