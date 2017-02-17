Почти два года назад известная телеведущая Анна Калашникова стала мамой. Но вернуть идеальное тело ей удалось не сразу. Сегодня на портале «Летидор» вышло интервью, в котором женщина рассказала, чего ей стоило вернуть свой добеременный вес.

«Во время беременности я поправилась на 13 кг и стала весить 63 кг. Как человек, который понимает, что для артиста его внешний вид — весомое слагаемое успеха, я дала себе установку, что сразу же после рождения Дани начну приводить себя в форму. Но, к сожалению, спортивный старт был омрачен некоторыми событиями — врачи боролись за мою жизнь. О фигуре в тот момент я точно не думала», — поделилась молодая мама.

Как только это стало возможным, Анна со всей энергией перфекциониста взялась за свое тело. Обратилась к профессиональному диетологу, который расписал ей рацион по дням, после чего она перешла на правильное питание. Главные постулаты ее диеты — пить больше воды и не забывать о завтраке. В ее рационе появилось больше салатов, свежих овощей и фруктов, рыбные блюда и молочная продукция. Главное, отмечает женщина, — сбалансированное питание. Мама-косметолог также составила свою программу.

Публикация от ANNA KALASHNIKOVA (@annakalash)Фев 12 2017 в 2:50 PST

Вскоре последние пять килограммов сдались под напором звезды. «Главное — работать над собой и не отступать. Сейчас на дворе XXI век и не обязательно мучить свой организм на пути к идеальной фигуре. Можно подобрать очень много грамотных упражнений и безвредных диет, но важно обратиться к профессионалам своего дела и врачам, а не пытаться придумать что-то самим», — советует Калашникова молодым мамам.

Публикация от ANNA KALASHNIKOVA (@annakalash)Янв 18 2017 в 10:18 PST

Анна и сейчас тщательно следит за фигурой: обязательно находит в своем плотном графике время и на плавание, и на массаж, и на другие процедуры.

Калашникова редко ест сладкое и мучное. Впрочем, от сладкого звезда не отказывается — если оно полезное и низкокалорийное, разумеется. С читателями «Летидор» она поделилась рецептом своего любимого полезного морковного десерта.

Фото: globallookpress.com, instagram.com