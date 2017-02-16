Юля опубликовала селфи без макияжа в Instagram. На фотографии супруга Юрия Николаева позирует в доме своих родителей в Екатеринбурге. "Родительский дом. Начало начал", — подписала она снимок. Фолловеры оценили естественную красоту Проскуряковой и написали, что она прекрасно выглядит в образе домашней женщины и немного уставшей мамы.

Бабушкааа Люда, а где у тебя ложки лежат? Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Фев 16 2017 в 3:08 PST

Вместе с Юлией погостить к бабушке и дедушке приехала ее дочь Вероника, которой через пару месяцев исполнится полтора года. Проскурякова и ее супруг, известный музыкант Игорь Николаев давно мечтали о ребенке, так что теперь от души радуются каждому дню, проведенному с малышкой.





Фото: Instagram