24-летняя модель и актриса Кейт Аптон рассказала, как она готовится к пляжному сезону

Пышнотелую блондинку не раз называли одной из самых сексуальных женщин планеты. На днях она еще раз подтвердила этот статус: на полках магазинов появится специальный выпуск журнала Sports Illustrated, посвященный солнцу, лету и купальникам — Swimsuit Issue.

Кейт не постеснялась практически полностью обнажиться для издания, которое 6 лет назад сделало ее мировой знаменитостью. На разворотах одежды еще меньше: один из купальников напоминает плотные белые нитки, связанные морскми узлами в пикантных местах.

Это издание коллекционное, обложка выйдет в трех вариантах, есть среди них и вполне скромный:

Аптон также рассказала, как ей удается поддерживать свою идеальную форму. 5-6 дней в неделю она проводит в зале как минимум час. «Я нашла комплекс упражнений, который реально работает на моей фигуре. Я люблю чувствовать себя сильной и выбираю силовые тренировки», — рассказала она журналу People. Для того, чтобы ее тело выглядело гармонично, за процессом пристально следит персональный тренер Бен Бруно.

Обычная тренировка модели начинается с разминки (растяжка, ходьба с резинкой между колен, выпады). Далее следует круговая тренировка, которая может включать поднятие весов — во время нее она не делает пауз, что дает эффект кардиотренировки. Далее следует комплекс расслабляющих упражнений.

Что касается диеты, Аптон почти ни в чем себе не отказывает: «У меня сбалансированное питание. Вместо вина и пончиков я выбираю или вино или пончики».

Фото: globallookpress.com, people.com