Фотография, которая появилась вчера в Instagram Ким Кардашьян, вызвала массу обсуждений. На ней телезвезда запечатлена в черном боди и корсете.

36-летняя мама двоих детей не раз сообщала, что секретом ее тонкой талии являются именно корсеты, одну из разновидностей которых она рекламирует на этом снимке. «Я тренируюсь в нем, он дарит мне необходимую поддержку и крепко держит мою талию, пока я занимаюсь в зале», — примерно так можно перевести подпись.

Конечно же, не только тренировки и спорт помогли Ким похудеть. Она старается правильно питаться, а еще активно пользуется фотошопом, подозревают ее фанаты. Правда, весомых доказательств у них нет. На других недавних фотографиях (мы собрали их в галерее) также выглядит стройной, хоть и не настолько.

Напомним, что некоторое время назад в корсеты по примеру Ким облачились певица и телеведущая Ким Золсиак-Бирманн, звезда реалити-шоу Снуки, а также некоторые российские знаменитости. Молодая супруга Дмитрия Диброва с восторгом восклицала: «Ну что, мамочки, затянула я корсет посильнее сегодня и немного нарисовалась талия». Однако врачи при отсутствии показаний носить тугой корсет не советуют, так как это чревато весьма неприятными осложнениями. С врачами солидарна и Дита фон Тиз, которая открыто посмеялась над звездами, рассказав, что на самом деле делает талию идеальной.

Фото: instagram.com