Став мамой, Ксения Собчак не устает отмечать изменения в своей жизни. Какие-то коснулись дизайна ее квартиры, какие-то — порушили планы. Но одним звезда гордится сильнее всего, и всячески подчеркивает: грудь кормящей мамы выглядит потрясающе. Сегодня Ксения опубликовала фото, на котором она запечатлена в платье из кашемира, чем шокировала своих подписчиков.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Янв 11 2017 в 6:04 PST

«Ну вы поняли, что главное в этом снимке? Конечно же, обтягивающий кашемир», — кокетничает Собчак.

Спустя некоторое время в ее блоге появилась еще одна фотография:

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Янв 11 2017 в 8:33 PST

«Обожаю есть руками и все пробовать из чужой тарелки. Знаю, что неприлично, но так все вкуснее раз в пять! Но в публичных местах приходится себя сдерживать. Зато как бонус – ТАКОЕ приятное чувство, когда все смотрят на нож в твоей руке (точнее в кашемировую область)», — хвастается молодая мама.

«Надоели эти соски! Ксю веди себя нормально, ты же все-таки мать», «Отстаньте от нее – у нее сейчас период наслаждения своей грудью. Откормит и все пройдет», — пишут фанаты, многие из которых все-таки отметили, что форму груди Ксении стала очень красивой.

Собчак и сама понимает это, подчеркивая при любом удобном случае: «Примерила новую для себя модель платьев с "глубоким декольте" ибо теперь, хоть это и ненадолго, "есть что показать"», «Может это единственный новый год с таким декольте, надо ловить момент», — пишет она.

Фото: instagram.com