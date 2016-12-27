Чуть больше месяца назад Ксения Собчак стала мамой. Довольно скоро она начала выходить в свет, а сегодня похвасталась перед поклонниками своими новыми и весьма соблазнительными формами.

«Как же приятно наслаждаться такими простыми и забытыми радостями как: 1) Иметь талию 2) Спать на животе 3) Примерить новую для себя модель платьев с "глубоким декольте" ибо теперь, хоть это и ненадолго, "есть что показать"», — написала она в своем блоге о неожиданных радостях материнства.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Дек 27 2016 в 4:52 PST

«По всем пунктам поддерживаю», «Особенно спать на животе», «Даже не могу нужный эпитет подобрать к фото)))в общем очень красивая и платье очень женственное», «Очень эффектное платье», — комментируют подписчики. Они подтверждают, что Собчак сильно изменилась даже по сравнению с тем, какой она была до родов, и пытаются узнать, как молодой маме удалось в короткие сроки вернуть талию и кормит ли она ребенка грудью.

На язвительные комментарии Ксения предпочитает не реагировать, так как считает, что беременность и материнство — не болезнь, и женщина при этом имеет полное право любить себя и наслаждаться жизнью.

Видео опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Дек 16 2016 в 5:14 PST

Фото: instagram.com