Еще вчера Ксения Собчак жаловалась на то, как материнство может разрушить планы. Сегодня звезда рассказала, что помогает ей выглядеть хорошо на вечеринках, даже если на сборы совсем не было времени — мам, предпочитающих почаще выходить в свет, часто спасают подобные SOS-средства.

«То, что вы видите на фото — главные орудия для того, чтобы быстро и эффективно собраться "в люди"», — пояснила она.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Янв 10 2017 в 1:36 PST

«Мои три богатыря — самые любимые оттенки красного (когда лень к визажисту, легче всего супер быстро привести себя в божеский вид таким образом: густо накрасить ресницы и ярко-губы!): Tomford цвет: scarlet rouge 16, Dior Rouge цвет: 999matte, Nars цвет: annabella. И с ними дядька-черномор (в смысле карандаш) от Romanovamakeup sexylipstick pen цвет: rock and wine», — поделилась Ксения лайфхаком.

Собчак также остается верна любимой бюджетной туши Vivienne Sabo, но на этот раз она выбрала Garconette: «Не знаю как, но эта марка делает лучшую тушь для обьема ever», — восхищается главный редактор L'Officiel.

Также она упомянула базовые средства, такие как гель для душа Weleda Sandorn (очень мягко ухаживает и не оставляет запаха отдушек), шампунь Evo "Gluttony" (и вся голова "стоит" обьемом).

Подготовить кожу молодой маме помогает маска Margy extra raffermissant: «Идеальна перед макияжем. Лифтинг за 10 минут», — поделилась Ксения.

«Ну а теперь — кормить младенца, кефир и спать! А то "выходы" "красная помада"», — завершила экскурс по своей косметичке звезда.

Фото: instagram.com