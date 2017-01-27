Ксения Собчак всегда могла похвастаться стройной фигурой. Она дружит со спортом, поэтому вернуться в форму после родов для нее не составляет особого труда. Сегодня в блоге она поделилась фотографией нового для себя упражнения — со специальным агрегатом для растяжки.

«Наконец-таки приехал реформер!!!! Я так ждала тебя, Вова!», — прокомментировала она, озаглавив снимок фразой «Будни худеющих».

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Янв 27 2017 в 5:47 PST

Реформер называют аппаратом, помогающим обрести стройность без особых нагрузок. Изначально он использовался для реабилитации. Суть работы — в скольжении платформы, которое спортсмен обеспечивает за счет собственной массы тела. Это обеспечивает мягкое укрепление мышц, исключая набор мышечной массы.

Недавно Ксения пожаловалась, что муж заставляет ее плавать, чтобы прийти в форму после родов, напоминает портал Letidor.

Фото: instagram.com