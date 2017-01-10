Даже став матерью Ксения Собчак пытается успеть все и объять необъятное. Она начала выходить в свет, когда малышу исполнился месяц — кормить и ухаживать за крохой помогали няня и бабушка. Но ребенок растет и порой все происходит не так, как запланировала молодая мама. Сегодня все планы Ксении разрушили потребности сына, о чем звезда сообщила в своем блоге.

«Лежу в коллагеновой маске и наслаждаюсь красотой материнства. Иногда бывает так-построил день рабочий-и ррраз -все коту под хвост, так как кто-то рядом вовремя не захотел есть или не покакал. Ну хоть выглядеть буду хорошо», — написала она.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Янв 10 2017 в 3:14 PST

«Да уж! Дети вносят свои коррективы», «Не верная пословица про "хочешь рассмешить Бога расскажи про свои планы", она 100% про детей», «Про не покакал это точно сказано! Зато какая эйфория когда малыш наконец то сделает свое дело! Все будет хорошо! Пижама просто супер!», — поддерживают ее подписчицы. «Наконец некоторые успокоятся)))))))поняв что вы оказывается бываете рядом с малышом да еще и в пижаме)))))», — радуются они.

Судя по блогу молодой мамы, Ксения помимо своих рабочих и «мамских» обязанностей успевает посещать премьеры кино, читать Пелевина, ходить в Третьяковскую Галерею. Не забывает она и о красоте: подписчицы раз за разом отмечают ее стильный и безупречный маникюр и записи о походах к косметологу.

Фото: instagram.com