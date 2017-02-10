О том, что Лолита Милявская намерена обратиться к пластическому хирургу, пресса узнала в январе. Сегодня певица наконец показала результат его работы крупным планом. Поводом послужила новая прическа, которую она сделала «к новому лицу».

Фото опубликовано Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)Фев 9 2017 в 1:45 PST

«Спасибо за волосы девочкам!!! К лицу, которое подправил мой друг и замечательный хирург Андрей Искорнев нужны были новые точно», — написала звезда под снимком.

Поклонники положительно оценили изменения, произошедшие с их любимицей, они даже сравнили помолодевшую Лолиту с Моникой Беллуччи. «Оооооооо какая красивая», «Даже незаметно. Главное — чтобы блеск в глазах оставался тот же», «Русская Моника Беллуччи», — пишут они.

Андрей — давний друг певицы. Она не скрывает, что время от времени проходит процедуры, которые помогают ей выглядеть лучше: на ее счету — блефаропластика, ботокс, лазерная шлифовка лица. На этот раз она также планировала сделать шлифовку, которая проводится под общим наркозом, цель которой — избавление от морщин. В ходе процедуры воздействию подвергается верхний слой дермы и после необходимо сделать перерыв и побыть дома, что женщина, вероятно, и сделала в свои новогодние каникулы.

Фото: starface.ru, instagram.com