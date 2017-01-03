Уже во второй раз за этот месяц теннисистка Мария Шарапова принимает комплименты подписчиков. Звезда делится в Instagram фотографиями в купальнике, и если на первой было сложно рассмотреть фигуру спортсменки, то на второй женщина предстала во всей красе.

Фото опубликовано Maria Sharapova (@mariasharapova)Янв 2 2017 в 6:42 PST

«Если ты — птица, я — тоже», — описала она свое состояние.

«Птица счастья, завтрашнего дня», «Какая Вы красивая!», «Маша-шикарная! Хочу такой же пресс», «Вам идеи эта новая стрижка», — восхищаются фанаты прекрасной формой отлученной от любимого дела спортсменки.

Сейчас Мария находится на Гавайских островах. Там она проводила 2016 год и встретила 2017-й.

Видео опубликовано Maria Sharapova (@mariasharapova)Дек 29 2016 в 3:14 PST

2016's last rays #Hawaii Фото опубликовано Maria Sharapova (@mariasharapova) Дек 31 2016 в 9:21 PST

Сейчас спортсменка восстанавливает силы после трудного года, пишет сайт WMJ. В этом ей помогают другья, которые всегда готовы поддержать.

Во время своего вынужденного отпуска Шарапова не теряла времени даром — посещала культурные мероприятия, занималась собственным бизнесом и позволяла себе маленькие радости. Скандал не помешал ей возглавить список самых богатых женщин в прошедшем году.

Фото: instagram.com