30-летняя модель и мама троих детей Елена Перминова порадовала подписчиков своей страницы в Instagram пляжными снимками. Елена предстает на фото в роскошном белом бикини, демонстрируя идеальную фигуру.
Кстати, Елена часто делится с фолловерами снимками и видеоматериалами со своих тренировок, а в интервью признается, что хоть и не придерживается специальных диет, но старается ограничивать себя в употреблении сладкого и жирного. Часто в рацион модели входит рыба на пару с овощами и несколько литров воды в день - это один из главных секретов стройности и красоты Перминовой, сообщает сайт WMJ.ru
Фото: instagram.com