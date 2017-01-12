Некоторое время назад популярную певицу Настю Каменских можно было назвать пышечкой — ее вес достигал 80 килограммов. Но после того, как ее коллега на сцене Потап сделал ей замечание (в этом уверяют светские сплетники), она решила поработать над своей фигурой и теперь гордится своими успехами. Сегодня артистка опубликовала несколько пляжных фотографий, на которых продемонстрировала тонкую талию, идеальные бедра и ягодицы.
Ранее певица уже делилась снимками и видеороликами с отдыха, но на них она предпочитала более «безопасные» ракурсы.
Фото: instagram.com