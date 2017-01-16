Пользователи социальной сети Instagram обсуждают новую грудь популярной певицы Насти Каменских, которую та продемонстрировала сегодня утром. Артистка находится сейчас на отдыхе и каждый день радует поклонников фотографиями в купальниках.

Фото опубликовано Настя Каменских (@kamenskux)Янв 15 2017 в 9:04 PST

«Фигурка супер», «А размерчик у тебя норм, только заметил, раньше смотрел лишь на шевелюру», «Красотка! Отличное тело! Молодец», «Грудь чтоли сделала???», «Конечно! Причем за одну ночь на море)))) А пуш-ап не вариант?!», «Где купила такой купальник? Тоже хочу себе такой», — восхищаются подписчики.

Модницы сразу определили, что это — купальник Victoria's Secret.

Фанаты также отмечали, что певице удалось не только избавиться от лишних килограммов, но и обрести идеальные бедра и ягодицы — без единого намека на целлюлит. Все дело — в правильном питании и спорте, уверяет красавица.

Фото: instagram.com