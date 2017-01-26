39-летняя певица и актриса Наталия Орейро, прославившаяся на весь мир своей ролью в сериале «Дикий Ангел», показала, как она выглядит без макияжа. «Люби того, кто смотрит на тебя так, словно ты волшебство», — написала она в комментарии.

«Выглядит, будто ей 20», — восхитились фанаты.

С возрастом «Милагрос» почти не изменилась. Макияж портит ее красоту, считают самые преданные поклонники, которые видели трогающий за душу клип, который она записала с Факундо Арана.

Один из секретов красоты Орейро заключается в том, что она всячески избегает солнца. «Солнце — это моя самая большая проблема. Во всем остальном я себя не ограничиваю, например, никогда не придерживаюсь диет. Обожаю шоколад, мороженое. Но ради съемок приходится идти на жертвы», — говорила звезда, рассказывая о своей неизлечимой болезни.

«Дикий Ангел» ("Muñeca brava", исп. — "Храбрая куколка") — аргентинский телесериал, завоевавший любовь зрителей более чем в 60 странах мира и впервые показанный телеканалом Telefe в 1998—1999 годах. Роли влюбленных Милагрос и Иво исполнили Наталия Орейро и Факундо Арана. Позже актеры снова играли вместе, но такой бешеной популярности эти фильмы завоевать не смогли. Особенно взбалмошная «куколка» была популярна в нашей стране. Актриса не раз признавалась, что эта любовь взаимна.

Фото: globallookpress.com, социальные сети