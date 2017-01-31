35-летняя актриса Меган Маркл, которая стала избранницей 32-летнего принца Гарри, рассказала изданию Women's Health о том, как ей удается поддерживать свое тело в безупречной форме. По словам Меган, во время съемок в сериале «Форс-Мажоры», ей приходится соблюдать более строгую диету, нежели обычно. Утро девушки начинается со стакана теплой воды с лимоном, на завтрак Меган предпочитает овсянкус бананом и сиропом агавы, а ланч состоит из овощного салата с каким-то белковым продуктом. Между ланчем и ужином актриса перекусывает яблоками с миндальной пастой и морской солью, ближе к вечеру выпивает смузи из зеленых фруктов и овощей, а ужинает цельнозерновой пастой со специальным сосусом из цуккини.



Меган поделилась секретным соусом, который очень вкусен и содержит незначительное количество калорий: девушка около четырех часов томит кабачки на небольшом огне, а затем перетирает их.

«Соус очень напоминает сливочный, но в нем нет тонны масла, а есть только цуккини, вода и немного бульона», — рассказывает Меган.

Иногда актриса позволяет себе расслабиться и побаловаться картошкой-фри и молочными коктейлями. Кроме этого, Меган неравнодушна к хорошему вину.

«Мои слабости — картофель фри и вино», — признается Маркл, добавив, что предпочитает красное вино, но летом переходит на розовое.



Оказалось, что мама Меган - профессиональный инструктор по йоге, неудивительно, что девушка занимается йогой с малых лет. Кроме йоги актриса занимается бегом, считая это своеобразным способом медитации и возможностью «очистить голову».

По словам Меган, ей не чужды слабости и иногда ей совсем не хочется идти в зал, однако у актрисы есть собственный способ мотивировать себя на занятия спортом.



«Я ощущаю гармонию с телом и сознанием после тренировки. Это состояние заставляет меня становиться на коврик для йоги или идти в спортзал. Иногда мысль о тренировке приводит меня в ужас, но я всегда напоминаю себе, как хорошо мне будет после нее. Это блаженство», — делится своими секретами Маркл.

Фото: instagram.com