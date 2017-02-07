Принято считать, что молодость и красота стоят дорого. Но 49-летняя Николь Кидман готова поспорить с этим утверждением. Звезда поделилась своими секретами: часть из них она унаследовала от мамы, часть — приобрела с опытом.

«С самого детства я усвоила главное правило: кожу нужно защищать от солнца. Это то, чему научила меня мама, и со временем я поняла, что это действительно важно», — рассказала звезда, чье детство прошло в Австралии. Актриса пользуется санскринами со степенью защиты 50, отдавая предпочтение недорогим аптечным маркам. Этот совет она передала по наследству дочкам — 8-летней Сандей Роуз и 6-летней Фейт Маргарет.

Два других шага — очищение и увлажнение — важны на протяжении всей жизни, уверена звезда. Это позволяет поддерживать тонус кожи. Она подчеркнула, что уход нужен коже не только на лице, но и на остальных частях тела.

«Сейчас, конечно, я делаю все, чтобы моя кожа была настолько молодой, насколько это возможно. Со временем я поняла, что защита от солнца — лишь часть истории», — призналась звезда, ставшая недавно лицом Neutrogena.

«Все мы знаем, что найти подходящий антивозрастной крем это путь ошибок и опыта, какие-то из них работают, какие-то — нет. Я ищу тот, что работает», — сообщила звезда, уверенная в том, что удачные средства можно найти и в брендах с весьма демократичными ценами.

Фото: globallookpress.com