Точеная фигура 26-летней Нюши — результат упорных тренировок. Совсем недавно певица публиковала обработанные в специальной программе пляжные снимки, позже отважилась показать свое тело в купальнике, а теперь — с удовольствием демонстрирует его в самых разных ракурсах. Сегодня в своем блоге певица показала соблазнительный снимок, на котором она запечатлена на велотренажере в суперкоротких шортах.

Фото опубликовано Nyusha (@nyusha_nyusha)Янв 10 2017 в 10:11 PST

«Я начинаю утро всегда по-разному, главное настроиться на правильную волну. Отличного настроения мои дорогие», — написала она.

Поклонники отметили, что на лице их любимицы нет ни грамма косметики, и небрежный пучок ей очень идет.

В интервью артистка признавалась, что не представляет жизни без сладкого, и каждый съеденный кусочек ей приходится «отрабатывать» в зале, передает сайт WMJ.

Фото: instagram.com