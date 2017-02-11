Светская львица и модель Пэрис Хилтон поучаствовала в модном показе

35-летняя модель и телеведущая Пэрис Хилтон поучаствовала в модном показе в рамках недели моды в Нью-Йорке. Необычные наряды предложил Хилтон бренд Christian Cowan.

Первый «звездный» костюм сперва кажется обычным: юбка-карандаш и кроп-топ. Однако топ настолько короткий, что едва прикрывает соски, оголяя грудь. Такой необычный вариант наряда продемонстрировала Пэрис и вызвала восторг публики.

Видео опубликовано Paris Hilton (@parishilton)Фев 9 2017 в 9:52 PST

Второе платье яркое и оригинально: большие серебряные круги образуют шлейф. Наряд Хилтон дополнен короной со стазами. Этим образом Хилтон закрыла показ.

Сама Пэрис назвала свои наряды ошеломляющими, заявив, что они запали ей в самое сердце.

Фото: instagram.com