28-летняя модель продемонстрировала, что красивой женщины много не бывает

Эшли Грэхем во второй раз приняла участие в съемках специального выпуска Sports Illustrated Swimsuit, для которого ежегодно самые красивые девушки мира позируют в очень откровенных купальниках на фоне экзотических пейзажей.

Plus-size-дива сначала продемонстрировала свои пышные формы в абсолютно прозрачном боди, расшитом сверкающими стразами, а потом и вовсе свела с ума всех на съемочной площадке, переодевшись в крошечное бикини.

Эшли Грэхем в очередной раз рассказала, как важно принимать себя такой, какая ты есть, и не комплексовать из-за килограммов, которые другие могут считать лишними.

К слову, на обложке спецвыпуска Sports Illustrated вот уже третий раз появилась тоже совсем не худышка, а девушка с выдающимися формами Кейт Аптон.

Фото: Sports Illustrated