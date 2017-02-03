35-летняя Симон Гейнтли (Simone Gately) смогла добиться идеальной фигуры, сбросив 115 килограммов после рождения пятерых детей, пишет Daily Mail.

Теперь Симон настоящая звезда Сети, на ее блог подписаны уже более 26 тысяч человек и количество подписчиков продолжает расти каждый день.

У женщины постоянно спрашивают, как она смогла добиться столь значимых результатов, и Симон охотно делится своими секретами.

По словам Симон, она каждое утро выходит на часовую пробежку со своей собакой и два раза в неделю тренируется в спортивном зале. Разумеется, британке пришлось пересмотреть свой рацион питания, она придерживается правил здорового питания, а иногда использует разгрузочные дни.

Симон рассказала, что довольно часто к ней обращаются мужчины, которые переживают, что их жены не смогут сбросить лишний вес после родов.

Фото: instagram.com