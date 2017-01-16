Стройная фигура Светланы Ходченковой второй день не дает покоя ее подписчикам. После того, как актриса опубликовала свой снимок в купальнике, в ее блоге разгорелись жаркие споры. Часть фоловеров утверждают, что тело 33-летней звезды выглядит слишком худым и ей необходимо набрать несколько килограммов.

Фото опубликовано Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)Янв 14 2017 в 9:31 PST

Впрочем на язвительные комментарии и советы больше есть актриса никак не реагирует, она их просто удаляет, чтобы не держать вокруг себя негатив.

Ее фанаты уверены, что у любимицы все в порядке и со здоровьем и с фигурой, и за собой скорее должны следить сами критики: «Что привязались к ней, поправится не проблема, нормальная, жира не капли нету», «Отличная фигура, завидуйте молча», «Развелось советчиков... Светлана сама решит уж как и что ей делать! Следите все лучше за собой и за себя переживайте! Не бесите ее», «Что вам нужно поправиться обычно пишут женщины, которым нужно похудеть. Вы красавица, хочу такие же длинные ноги», «Афродита по-русски! И никакой иронии! Куда там этим голливудским резиновым женщинам», «Такая стройняшка», — подчеркивают они.

Они также отмечают, что их любимица прекрасна как с макияжем, так и без. Актриса признавалась: сохранять молодость и красоту ей помогает натуральная косметика, в которой нет искусственных добавок, пишет сайт WMJ.

Светлана сейчас отдыхает в компании Андрея Григорьева-Апполонова, Анастасии Гребенкиной, Анны Семенович и других коллег и друзей на Бали. Она регулярно публикует свои снимки, не обращая внимания на злопыхателей.

Фото опубликовано Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)Янв 13 2017 в 8:29 PST

Фото: instagram.com