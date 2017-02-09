Телеведущая Роза Сябитова никогда не скрывала от зрителей, что в борьбе за молодость и красоту использует все доступные ей методы. Женщина не раз обращалась к пластическим хирургам. «Я не скрываю, я сделала семь пластических операций», — заявила она в беседе с нашим редактором.

На счету звезды шоу «Давай поженимся» есть и липосакция, и подтяжка век и живота, и коррекция ягодиц, и увеличение груди. Все эти процедуры стали последствием экстремального похудения, призналась Сябитова.

В интервью, которое появится эксклюзивно на Passion.ru уже завтра, она подробно рассказала, кто стал причиной всех изменений, которые с ней произошли, а также каких усилий и средств стоит поддержание результатов.

За преображением Розы следила вся страна, и ее ничуть это не смущало. «Когда я подкорректировала свое тело, отмалчиваться не стала. В моем случае пластические операции были целесообразны. Позже я вошла во вкус и начала следить за собой», — призналась она. Больше операций звезда пока делать не намерена.

Фото опубликовано Роза Сябитова (@syabitova_roza)Июн 15 2016 в 1:01 PDT

Фото: starface.ru, instagram.com