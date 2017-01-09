Мы привыкли видеть звезд Голливуда «при полном параде»: с макияжем и укладкой. Но порой они рушат стереотипы, выкладывая в соцсети свои снимки «из жизни». Так поступила и 50-летняя актриса Сальма Хайек, немало удивив тем самым поклонников. Многие сочли, что для своих лет женщина выглядит великолепно.

Фото опубликовано Salma Hayek Pinault (@salmahayek)Янв 8 2017 в 1:36 PST

Актриса не раз признавалась, что не верит в ботокс, а самым мудрым считает совет своей мамы — всегда умываться перед сном.

Один из секретов красоты и молодости звезды оказался для многих ее поклонников неприятным или даже шокирующим. В ответ на очередной вопрос журналистов Сальма рассказала однажды, что варит бульон по специальному рецепту и время от времени употребляет его в пищу. Коллаген, который содержится в волшебном напитке, помогает поддерживать здоровое состояние кожи, ногтей и волос звезды.

Фото: instagram.com