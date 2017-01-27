Талантливые люди талантливы во всем — доказывает знаменитая актриса Шэрон Стоун. Сегодня соцсети обсуждают пляжные фотографии, которыми поделилась звезда. Она не только принимает солнечные ванны, но и уделяет время своему хобби.

Water. Colors. #Retreat. Фото опубликовано Sharon Stone (@sharonstone) Янв 26 2017 в 4:51 PST

В свои 58 актриса сохранила потрясающую фигуру, отмечают фанаты.

Фото опубликовано Sharon Stone (@sharonstone)Янв 26 2017 в 2:34 PST

Журналистам не удалось выяснить, где и с кем отдыхает сейчас звезда.

«Я не стараюсь выглядеть лучше всех в мире. В один прекрасный момент каждый начинает спрашивать себя: "Что на самом деле сексуально?" Это — не только высокая грудь. Сексуально — жить настоящим, веселиться и любить себя, чтобы любить того, кто рядом», — говорила о внешности Шэрон

Фото: instagram.com