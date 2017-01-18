Один из «ангелов» Victoria's Secret, а также лицо таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren, Алессандра Амбросио в очередной раз доказала, что можно быть мамой двух малышей и при этом великолепно выглядеть.

Супермодель отдыхает с детьми на море, не забывая показывать поклонникам свежие фото. Некоторые из них действительно очень «горячие».



Столь сногсшибательная фигура — не только генетическая предрасположенность, но и результат упорного труда 35-летней супермодели. Не секрет, что моделям Victoria’s Secret приходится строго следить за своей диетой, чтобы всегда соответствовать жестким параметрам. Поэтому в рационе Алессандры нет мучного, сладкого и жирного. Вместе этих «радостей» модель занимается плаванием и спортом, сообщает сайт WMJ.ru

Фото: instagram.com