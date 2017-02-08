48-летняя Светлана Бондарчук гордится своим телом, и это неспроста. Женщина заботится о коже, занимается спортом, что позволило ей достичь видимых результатов. Сегодня звезда показала фотографию, на которой она запечатлена в купальнике цвета «металлик», в «невыгодной» позе, которая подчеркивает все недостатки.

Поклонники отметили, что несмотря на все это, Светлана выглядит просто прекрасно. «Шикарно очень очень», «Фигура отличная», «Огонь», — пишут они.

Напомним, что бывшая супруга Федора Бондарчука провела неделю с подругами на острове Сен-Барт, который называют еще «островом миллионеров». Она публиковала фотографии в купальнике, которые вызывали не только зависть, но и опасения поклонников в том, что их любимица настолько худа, что скоро исчезнет совсем. Обвинения в анорексии огорчили Светлану, пишут российские СМИ, но звезда предпочла не комментировать выдумки завистников.

Фото: instagram.com