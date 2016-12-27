Известная своими женственными формами актриса и телеведущая Анфиса Чехова рассказала о недавнем разговоре с сыном. На вопрос, будет ли он любить маму, если у нее не будет ноги, мальчик ответил, что любить безногую маму он не собирается. «Потому что мама без ноги это не красиво и вообще не мама», — пояснила звезда.

«Сегодня, по дороге в сад, гордо сообщил мне: "Знаешь, мама, если ты будешь без ноги я все равно буду тебя любить, главное что бы ты оставалась такая же Пухленькая"», — поделилась любящая мама.

Фото опубликовано Anfisa Chekhova (@achekhova)Дек 27 2016 в 6:53 PST

«Анфиса, вы далеко уже не пухленькая», «Анфиса роскошная женщина», «Парень все понимает в женской красоте!», — комментируют поклонники.

Напомним, что недавно фанаты критиковали звезду, быстро теряющую вес. Они требовали, чтобы их любимица, которая всегда гордилась своим пышным телом, прекратила сбрасывать килограммы. Анфиса уверяет, что это она делает вовсе не специально, и похудение стало лишь побочным эффектом работы над собой. Во время недавней поездки в санаторий женщина отказалась от низкокалорийной диеты, после чего поклонники решили: женщина ждет второго ребенка.

Фото: instagram.com