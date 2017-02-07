Кристи Бринкли позирует для Sports Illustrated вместе со своими дочерьми, и ничуть не уступает им в красоте

63-летняя Кристи Бринкли (Christie Lee Brinkley), знаменитая в 80-х годах модель, переживает вторую волну популярности. Кристи доказывает на своем примере, что возраст красоте не помеха, позируя для Sports Illustrated вместе со своими дочерьми: 31-летней Алексой и 18-летней Сэйлор.



По словам Кристи, когда ей было 30 лет, она решила, что в последний раз позирует в купальнике. Поступившее предложение сняться для глянца в 63, сначала показалось Кристи абсурдным, а потом она подумала: «А почему бы и нет!».

В 61 год Кристи Бринкли выпустила книгу «Красота без возраста», в которой раскрыла секреты своей красоты.



Оказалось, что Кристи вегетарианка с 13-ти лет. «На завтрак ем овсянку или йогурт c ягодами и фруктами. На обед, как правило, салат с фасолью и орехами. Ужин — овощи. И никакого сахара! Если я хочу чего-то сладкого, то буду пить холодную кокосовую воду или есть банановые чипсы».

Молодость кожи Кристи сохраняет избегая солнечных лучей, она никогда не выходит на улицу без крема с SPF-фактором. Ботокс Кристи разочаровал из-за мимической неподвижности, а вот биоревитализация и лазерный пилинг пришлись по душе.

Спорт - непременный компонент сохранения молодости, считает Бринкли: «Я стараюсь делать до 100 отжиманий в течение дня, утром 30 отжиманий перед душем, и 70 — вечером».

Что касается густых и блестящих волос, Кристи признается, что использует накладные пряди.

«Мы используем наращивание волос и искусственные шиньоны в индустрии моды в течение многих лет. Если ваши волосы становятся тоньше, используйте «на выход» искусственные пряди. Я не расстаюсь со своими накладными волосами практически никогда», — цитируют зарубежные СМИ Бринкли.

Фото: globallookpress.com, instagram.com