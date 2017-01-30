Обычно звезды предпочитают не сообщать о прибавках в весе, а то и вовсе занижать цифру, которую показывают их весы. Но не Виктория Боня! Телезвезда в последнее время активно занимается спортом и сегодня сообщила фанатам: «+5», опубликовав при этом снимок из зала. Однако подписчики по-своему расценили эту новость.

Фото опубликовано Victoria Bonya (@victoriabonya)Янв 30 2017 в 8:53 PST

«Беременна?», «Ляльку ждете?!», «Вам очень идет», «Это мышцы наверное», «Наверное, в ягодицах», — гадают они.

Напомним, что в ответ на подозрения в том, что граждаский муж променял ее на красавицу-модель, Виктория обещала на этой неделе раскрыть некий секрет, касающийся ее личной жизни. Ждем официальных сообщений!

Фото: instagram.com