Когда за окном снег и морозы, очень хочется, чтобы пришла наконец весна. И пока остальные звезды призывают ее, всей семьей выращивая тюльпаны или любуясь на мимозу, Юлия Высоцкая действует! В своем официальном блоге она написала: «Намечается потепление, весна точно наступит через 20 дней, держимся и готовимся». И опубликовала фотографию, которая буквально кричит: звезда готова в весне.

На снимке Юля запечатлена в коротких шортах, открывающих взору ее стройные ноги. Недавно она признавалась, что привычка вкусно поесть по вечерам делает процесс избавления от зимних килограммов сложнее, но отказаться от этого ощущения комфорта она не может. Судя по прическе звезды, это — прошлогодний снимок, но мы не сомневаемся, что актриса находится в такой же отличной форме и сейчас:

Фото опубликовано Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)Фев 8 2017 в 10:48 PST

С нами солидарны и подписчики блога актрисы: «Выглядите потрясающе», «Девчонкааа», «Юля дует южный ветер», «Как же хочется надеть шорты уже», — пишут они.

Фото: starface.ru, instagram.com