По признанию Натальи, это самый лучший Новый год в ее жизни

Одна из самых экстравагантных пар российского кинематографа 86-летний Иван Краско и его супруга Наталья, которая моложе его на шестьдесят лет, решили провести романтические каникулы в Венеции. Наталья щедро делится с подписчиками своего микроблога снимками из путешествия и признается, что счастлива как никогда.

Призрачные красоты «города на воде», площадь Сан-Марко, остров Мурано, венецианские маски, неспешные прогулки и конечно же стихи. Супруги посетили кладбище Сан-Микель, на котором похоронены Иосиф Бродский, Игорь Стравинский и Сергей Дягилев.

«Это самый лучший Новый год. СпасиБо супругу за подарок», — подписала одну из совместных фотографий девушка.

Актер признавался, что ради счастья любимой способен решиться на многое, и даже отпустит супругу, если она найдет кого-то моложе. «Дело молодое, я все понимаю. Я ей говорю, что рано или поздно ты все равно найдешь кого-нибудь, наверное. У нас ведь на кольце выгравировано «Все проходит», это изречение Соломона», — говорил он в одном из интервью.

Наталья Шевель — бывшая студентка артиста, с будущим супругом впервые встретилась на лекции в платном Санкт-Петербургском институте гуманитарного образования, куда поступила из-за серии неудач на экзаменах в театральное училище, совсем скоро девушка стала четвертой женой Ивана Ивановича. Свадьбу сыграли в сентябре 2015 года.

Фото: instagram.com