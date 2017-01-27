Алексей Воробьев переживает личную драму. Возлюбленной, которая причинила боль певцу, оказалась Диана Иваницкая-Шорикова, солистка группы Dinama. Ранее певец рассказал о предательстве со стороны своей избранницы и пообещал больше не возвращаться к этому вопросу, однако эмоции взяли верх и Алексей снова пишет о своих переживаниях.

«Мы поговорили 2 часа назад... И после пары взаимных обвинений пообещали друг другу больше никогда не писать и не звонить...Самое забавное, что я своё обещание выполню, как всегда. Но она мне уже обещала - быть всегда рядом, и любить меня в этой жизни, и во всех остальных, сколько бы их не было. И эти слова звучали так правдиво, что даже Мерил Стрип, со своими 3-мя Оскарами, не сказала бы лучше. Я знаю, что сейчас ты это читаешь. И я не издеваюсь, просто у меня ночь, и я ложусь спать. А я всегда писал тебе перед сном. Но сегодня пообещал больше никогда этого не делать». (Орфография и стиль автора сохранены. — Прим.ред.)



На упреки фолловеров в том, что не стоит публичному человеку выставлять личные переживания напоказ, алексей ответил развернутым посланием о том, что пишет в свой личный блог, обращаясь к своей бывшей девушке и не нуждается в сочувствии или советах комментаторов.

«Я очень долго свою личную жизнь от всех скрывал. И если кому-то не нравится то, что я пишу сейчас в своем Инстаграм, то, поймите, одну вещь - это - не для вас... это для меня и для неё, потому что мне больше некому выговориться.

Да, конечно, взрослый человек, тем более артист, должен всё держать в себе, выходить на сцену и улыбаться. Но я сейчас не на сцене, так что я дико извиняюсь.

Я никого не заставляю читать то, что я пишу, лайкать то, что я запостил, и писать ободряющие комментарии, мне это ни капли не помогает, так что ваше мнение по поводу того, что и как я должен сейчас делать , поверьте, меня мало интересует.

Тут нет никакой демократии и народного собрания, тут каждый - монарх своего внутреннего и виртуального мира, так что если чем-то не довольны, отписывайтесь без своих высокохудожественных советов о том кому и как надо жить», — заявил Алексей.

Фото: instagram.com