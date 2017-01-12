После расставания с Антоном Коротковым телеведущая Алена Водонаева не раз говорила о причинах своего шага. Она рассуждала о том, что была в этих отношениях в роли мамы, альфа-самки, сообщала, что пытается отпустить любовь и не готова откровенно говорить о разрыве. В эксклюзивном интервью для сайта WMJ.ru она решилась на более нелицеприятные выказывания в адрес своего бывшего жениха.

Расставание с ним далось Алене легко: «Моя жизнь не изменилась. Просто с моего дивана исчез мужчина, который смотрел телевизор. И больше НИЧЕГО! Как все сама решала и делала, так решаю и делаю. Плюс я с головой ушла в работу, поэтому думать о всякой фигне у меня не было времени».

«Я вынесла для себя важный урок: никогда больше не буду такой доверчивой. Я поверила в мужчину, который в свои почти 30 лет ездит на машине своей мамы. И я больше не посажу к себе на шею здорового лба, который ни к чему не стремится, никуда не растет, при этом постоянно понтуется. Девочки, если мужчине от бабушки досталась квартира на окраине Москвы — большего от него не ждите! Он, не заработав в своей жизни даже на гараж, так и будет сидеть в этой квартире, абсолютно довольный. Это его потолок. Мыльный пузырь, каким бы большим и красивым ни хотел вам казаться, рано или поздно лопнет», — призналась Водонаева.

Своему сыну Богдану она сказала, что этого человека в их жизни больше не будет, так как тот неправильно себя вел. «Я не собираюсь скрывать от сына реалии человеческих взаимоотношений. Обманывать его я не буду. Понятное дело, я все рассказала сыну, адаптировав под 6-летний возраст. Но добавила, что лет через десять я расскажу ему все подробно, и у нас в принципе появятся взрослые разговоры на равных», — поделилась решением мама.

Фото опубликовано Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)Дек 30 2016 в 8:18 PST

Она следит за тем, чтобы у сына формировалось правильное отношение к отцу, которого она бесконечно уважает, и к другим мужчинам, появляющимся в ее жизни. От Короткова, кстати, как сообщали СМИ, она не хотела иметь детей.

Следующий мужчина может покорить сердце Алены не только внешными данными (женщина призналась, что в первую очередь она обращает внимание на глаза, голос, руки партнера), но и тем, как он одет («Вкус — это признак интеллекта», — считает она), и своими достижениями. «Мужчина должен зарабатывать. И если даже на сегодняшний день он будет зарабатывать меньше меня, он непременно должен стремиться к развитиюи к тому, чтобы и в финансовых вопросах вскоре меня обогнать. Мужчина должен быть активным. В том числе и в своем стремлении к деньгам», — считает она. Необходимы также уверенность в себе, галантность, хороший юмор и, возможно, легкая дерзость. А также любовь, которую телеведущая считает своей религией.

Фото: instagram.com