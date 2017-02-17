Поклонники Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова продолжают гадать, что же стало истинной причиной их расставания

Главной версией пока является роман футболиста со второй вице-мисс Россия и участницей конкурса красоты «Мисс Мира 2014» Анастасией Костенко. СМИ нашли новое подтверждение близких отношений Насти и Дмитрия.

Сообщается, что под одной из фотографий Тарасова в Instagram модель по ошибке оставила комментарий со своего официального аккаунта, который позже стерла. Теперь якобы ее слова обсуждают поклонники Ольги Бузовой, обвиняющие спортсмена в неверности и недостойном поведении.

Сами Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко, несмотря на шумиху и многочисленные слухи об их романе, продолжают хранить молчание и никак не комментируют свои отношения. Бывшая супруга футболиста Ольга Бузова тем временем не скрывает, что тяжело переживает развод и предательство любимого человека.

Фото: Instagram