Анджелина Джоли представила в Камбодже свой новый фильм «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи». На премьере она появилась вместе с детьми и удивила выбором наряда. Предпочитающая черные закрытые вещи Джоли на этот раз надела платье цвета фуксии с открытой спиной и продемонстрировала свои многочисленные татуировки.

Позже во время интервью для BBC Анджелина Джоли впервые рассказала о разводе с Брэдом Питтом. Актриса с трудом сдерживала слезы и пыталась быть максимально корректной. «Не хочу много говорить об этом, но это был очень тяжелый период. Мы все равно остаемся семьей и всегда будем семьей. Надеюсь, мы сможем пройти через это и стать еще более сплоченной семьей. Как я справляюсь? Я сфокусировалась на детях. Я стараюсь делать все в первую очередь в их интересах», — отметила Джоли.

Фото: East News