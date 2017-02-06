В минувший уикенд СМИ обсуждали расставание Виктории Бони и Алекса Смерфита, а также его поцелуй с загадочной брюнеткой. Фотографии новой пары были опубликованы на странице парижского ночного клуба Vip Room, в котором веселился отец дочери российской телезвезды. Оказалось, что «новая избранница» бывшего мужа Бони — тоже русская.

Сначала девушку опознали пользователи Интернета, назвав в комментариях ее имя — Катя. Позже к ним присоединились СМИ. Кто-то называл ее Катериной Алешкиной, кто-то — Екатериной Алешиной. Мы собрали всю информацию о даме, которая предположительно завоевала сердце «монакского принца».

Катя — уроженка Ростова-на-Дону. Ей 25 лет, по некоторой информации она состоит в штате агентства Major Model Management. Сплетники утверждают, что на данный момент девушка свободна от отношений, вероятно, ищет богатого покровителя: ее часто видят на пляжах Ибицы и Дубая. Однако в последнее время они с Алексом находились в статусе друзей.

Злые языки отмечают, что безудержное увлечение Виктории Бони спортом появилось неспроста: талия «соперницы» — всего 59 сантиметров. Но мы все же склоняемся к тому, что это — еще один этап работы над собой: Боня известна как ярая поклонница йоги, сыроедения и прочих способов самосовершенствования.

«Нашим расставанием не движут ни ссоры, ни измены, ни семейные проблемы. Это не спонтанное решение, мы пришли к нему полгода назад», — сообщила Виктория, которая еще в декабре уверяла, что они с Алексом держат свое счастье в тишине.

Ранее СМИ предполагали, что Смерфит променял семью на модель Тейлор Говард, как две капли похожую на Боню.

Фльл: instagram.com, сайт заведения Vip Room